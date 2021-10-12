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الديمقراطي الكوردستاني يطعن بنتائج الانتخابات في السليمانية

Category: سیاسة

Date: 2021-10-12T07:33:17+0000
الديمقراطي الكوردستاني يطعن بنتائج الانتخابات في السليمانية

شفق نيوز/ عبر الفرع الـ11 للحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الثلاثاء عن رفضه لنتائج الانتخابات التشريعية في الدائرة الرابعة في محافظة السليمانية، داعيا المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى مراجعتها.

وقال الفرع في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن مرشحة الحزب في الدائرة الرابعة بالسليمانية (ناسكه عبدالله) حصلت على 11742 صوتاً، ولدينا الإحصاءات الكاملة لنتائج الانتخابات العامة التي حصل عليها وكلاؤنا من مراكز الاقتراع التابعة للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولم نحصل إلا على 13416 صوتا في الانتخابات العامة".

وأضاف البيان أن "النتيجة التي أعلنتها مفوضية الانتخابات تم تسجيلها بشكل خاطئ او تم التلاعب بها لذا نرفضها تماماً".

ودعا الفرع في بيانه المفوضية إلى إجراء مراجعة لتلك النتيجة، لافتا إلى تقديمه شكوى قانونية بهذا الشأن.

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