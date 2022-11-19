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الديمقراطي الكوردستاني يشرح بالتفصيل آلية توزيع رئاسات اللجان البرلمانية وحصته فيها

Category: سیاسة

Date: 2022-11-19T10:16:16+0000
الديمقراطي الكوردستاني يشرح بالتفصيل آلية توزيع رئاسات اللجان البرلمانية وحصته فيها

شفق نيوز / كشفت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي في مجلس النواب العراقي إخلاص الدليمي، اليوم السبت، أن كتلتها ستحصل على رئاسة ثلاث لجان نيابية إحداها ستكون سيادية، مبينة أن حسم هذا الموضوع سيكون خلال الأسبوعين المقبلين.

وقالت النائب الدليمي لوكالة شفق نيوز إن "في الدورة النيابية السابقة وحسب نقاط الاستحقاق الانتخابي حصل الحزب الديمقراطي الكوردستاني على رئاسة اثنين من اللجان النيابية".

وأضافت أنه "في الدورة الحالية سيحصل الديمقراطي الكوردستاني على رئاسة ثلاث لجان من أصل 31 لجنة"، مبينة أن "اللجان التي سيحصل عليها إحداها سيادية من بين (المالية، النفط، الامن والدفاع، النزاهة) من فئة (أ)، اما اللجان الأخرى إحداها من فئة (ب) والأخرى من فئة (ج)".

وتابعت الدليمي بالقول، "سيكون هناك تفاهم في تحالف إدارة الدولة لتوزيع اللجان النيابية على الكتل السياسية، ومن بعدها سيتم عرض ذلك على أعضاء مجلس النواب"، مبينة أن "الآلية في الدورة الحالية ستتغير ولا يكون النقاش على رئاسة اللجان داخل أروقة اللجنة، إنما سيكون هناك اتفاق في تحالف إدارة الدولة على تسمية اللجان".

وبينت "سيتم حسم رئاسة اللجان النيابية خلال 15 يوما"، لافتة الى وضرورة حسم ملف اللجان لمناقشة القوانين وإقرارها داخل البرلمان".

وأكدت النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي، أن "بعض رؤساء السن في اللجان النيابية لا يمتلكون الخبرة الكافية لإدارة الجلسات التي تعقد داخل اللجان، ومن غير ممكن إقرار قوانين مهمة مثل الموازنة، وغيرها من القوانين من قبل اللجان النيابية دون انتخاب هيئة رئاسة اللجنة".

ولا يزال ملف تشكيل اللجان النيابية غير محسوم خاصة مع انسحاب نواب التيار الصدري وإحلال بدلاء عنهم، في وقت يستعد فيه البرلمان لمناقشة قوانين مهمة مثل الموازنة.

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