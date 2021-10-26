الديمقراطي الكوردستاني يسعى لتوحيد خطاب الكورد قبل الذهاب لبغداد

شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الثلاثاء، العمل على توحيد الخطاب والبيت الكوردي قبل مناقشة الاستحقاق السياسي والذهاب إلى بغداد لتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال عضو الحزب والفائز بالانتخابات ماجد شنكالي لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي لم يناقش مسألة المناصب مع الاحزاب الكوردية، بالأساس هو يهتم بتوحيد الكلمة الكوردية قبل الذهاب الى بغداد، أما المناصب فإنها تأتي في الدرجة الثانية في هذا الوقت".

وأضاف أن "توحيد الخطاب والبيت الكوردي مهم وبعدها ستتم مناقشة المناصب والاستحقاق السياسي وكل حزب سيحصل على الاستحقاق وفق التوافق الكوردي"، لافتا إلى إنه "لم يتم تطرق إلى أي شخصية أو منصب داخل الاحزاب الكوردية".

وبين شنكالي، أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني ينتظر توافق شيعي شيعي على شخصية رئيس الوزراء، قبل التحدث عن تشكيل الحكومة والاستحقاقات السياسية".

وحل الحزب الديمقراطي الكوردستاني أولاً على مستوى إقليم كوردستان ورابعا على مستوى العراق بحصوله على ٣٣ مقعدا في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر الجاري، وفق نتائج أولية.