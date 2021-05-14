سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يزف بشرى لموظفي الإقليم بعد عطلة العيد

Category: سیاسة

Date: 2021-05-14T10:56:54+0000
الديمقراطي الكوردستاني يزف بشرى لموظفي الإقليم بعد عطلة العيد

شفق نيوز / أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، أن الحكومة الاتحادية ستطلق رواتب الموظفين وحصة إقليم كوردستان في موازنة 2021، بعد عطلة عيد الفطر.

وقال النائب عن الديمقراطي شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "اللجنة الفنية المشتركة التي شكلت لمتابعة بنود الاتفاق بين الحكومة الاتحادية وإقليم كوردستان مستمرة بعملها لتنفيذ الاتفاق وما منصوص بقانون الموازنة العامة للعام 2021".

وأضاف الدوبرداني، أن "حسب المعلومات فانه رواتب الموظفين وحصة الاقليم بقانون الموازنة ستطلق من قبل وزارة المالية الاتحادية بعد عطلة عيد الفطر".

ولفت إلى أن "إطلاق حصة إقليم كوردستان دفعة واحدة أو على شكل دفعات متروك لدى اللجنة الفنية، هي معنية بذلك من خلال تحركها على وزارة المالية".

وكان رئيس الوزراء، قد نوه خلال لقاء صحفي، في (9 آيار 2021)، إلى أن بغداد الآن في المرحلة النهائية لإقرار وتوزيع أبواب الموازنة، وأن حصة كوردستان ستصل إلى أربيل قريبا.

related

واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

Date: 2021-04-07 15:36:35
واشنطن: العلاقة بين بغداد وأربيل شهدت تطورا باتجاه حل المشكلات

بغداد ترد على أربيل وتتهمها بعدم المرونة في ملف المنافذ الحدودية

Date: 2020-08-12 20:02:36
بغداد ترد على أربيل وتتهمها بعدم المرونة في ملف المنافذ الحدودية

رئيس إقليم كوردستان: بغداد وأربيل ارتكبتا الأخطاء ويجب أن نتعظ منها

Date: 2021-04-22 21:16:48
رئيس إقليم كوردستان: بغداد وأربيل ارتكبتا الأخطاء ويجب أن نتعظ منها

الكاظمي يجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

Date: 2020-09-10 09:46:12
الكاظمي يجتمع مع الزعيم الكوردي مسعود بارزاني

خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

Date: 2020-06-23 10:09:07
خلال زيارته لبغداد .. الافصاح عن تساؤل وجهه نيجيرفان بارزاني للكاظمي

البرلمان العربي يرحب بحوار بغداد-أربيل وصولاً لتوزيع عادل للثروات

Date: 2020-12-12 19:05:03
البرلمان العربي يرحب بحوار بغداد-أربيل وصولاً لتوزيع عادل للثروات

الجنرال بارزاني: دور أمريكا غير واضح في بغداد

Date: 2020-12-28 14:43:07
الجنرال بارزاني: دور أمريكا غير واضح في بغداد

الكاظمي: الحوار الوطني بإمكانه طي صفحة خلافات بغداد-أربيل

Date: 2021-03-09 16:36:49
الكاظمي: الحوار الوطني بإمكانه طي صفحة خلافات بغداد-أربيل