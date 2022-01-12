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الديمقراطي الكوردستاني يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-12T18:51:56+0000
الديمقراطي الكوردستاني يرشح هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية

شفق نيوز/ كشف مصدر مطلع، يوم الأربعاء، عن أن القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيترشح لمنصب رئيس الجمهورية العراقية.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، مشترطا عدم ذكر اسمه، إن الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيرشح القيادي في الحزب هوشيار زيباري لمنصب رئيس الجمهورية.

وأضاف أن زيباري سيتوجه يوم غد من أربيل إلى بغداد لتقديم أوراق ترشيحه إلى مجلس النواب العراقي.

وفي حال قدم زيباري أوراق ترشيحه، ستكون المرة الأولى على الإطلاق التي يتقدم فيها الحزب الديمقراطي بمرشح لشغل منصب رئيس الجمهورية.

ومنذ الإطاحة بالنظام السابق في العراق عام ٢٠٠٣، كان منصب رئيس الجمهورية من نصب الكورد، إلا أن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل المنصب.

وكانت مصادر في الاتحاد الوطني الكوردستاني قد أبلغت وكالة شفق نيوز، بأن الحزب سيرشح الرئيس الحالي برهم صالح لشغل منصبه لولاية ثانية.

فيما قال القاضي الكوردي رزكار محمد أمين لوكالة شفق نيوز، إنه سيترشح لشغل المنصب، داعيا القوى السياسية الكوردية للتصويت له داخل قبة مجلس النواب العراقي.

وكان مجلس النواب العراقي قد فتح باب الترشيح يوم الاثنين لمنصب رئيس الجمهورية على أن يجري انتخاب أحد المرشحين خلال مدة أقصاها ٨ شباط/فبراير المقبل.

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