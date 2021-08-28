الديمقراطي الكوردستاني يرحب بعدول الصدر عن المقاطعة ويدعو الى مشاركة واسعة في الانتخابات

شفق نيوز/ رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، بعودة التيار الصدري الى المشاركة في الانتخابات البرلمانية، مجددا دعوته لبقية الاطراف الى العدول عن قرار المقاطعة.

وقال محمود محمد المتحدث الرسمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "من منطلق الشعور بالمسؤولية وحرصا من حزبنا على استقرار الأوضاع في العراق ومن أجل وضع العملية السياسية في مسارها الصحيح وحلحلة القضايا الإشكالية فقد دعونا قبل أسبوعين- من خلال تصريح رسمي- التيار الصدري والأطراف العراقية التي أعلنت عن قرارها بعدم خوض الانتخابات إلى العدول عن قرارها وذلك من أجل المساهمة لإصلاح وتصويب العملية السياسية وتأخذ على عاتقها هذه المهمة".

واضاف محمد: "يبدو لنا أنه بعد الدراسة والمراجعة وأخذ المصلحة العامة بنظر الاعتبار فقد أعلن أمس سماحة السيد (مقتدى الصدر) عن قرار مشاركة التيار الصدري في الانتخابات النيابية العراقية".

وتابع "نحن بدورنا اذ نثمن هذا القرار نرى فيه خطوة مهمة وخدمة للمصلحة العامة وكذلك تأمينا لانسيابية العملية السياسية واستقرار الأوضاع".

ودعا المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكوردستاني؛ "بقية الأطراف والشخصيات السياسية المعلنة عن انسحابها من الانتخابات بضرورة العدول عن قرارها بغية المشاركة في الانتخابات من أجل مصلحة العراق وشعبه".