الديمقراطي الكوردستاني يرجح حصوله على مقعد نيابي في ديالى

شفق نيوز/ رجح الحزب الديمقراطي الكوردستاني يوم الجمعة، حصوله على مقعد نيابي عن محافظة ديالى في البرلمان القادم في ظل المعطيات الميدانية والشعبية في دائرة خانقين الانتخابية.

وقال مسؤول اعلام فرع 15 للحزب الديمقراطي الكوردستاني شيركو توفيق لوكالة شفق نيوز ان "عدداً كبيراً من الناخبين في خانقين سيمنحون أصواتهم للديمقراطي الكوردستاني لانهاء مظلومية خانقين وتوابعها واعادة الطمأنينة الاجتماعية الى القضاء بعد نكسة 16 اكتوبر 2017".

واكد توفيق ان "حزبه حصل على أكثر من 10 آلاف صوت لكنها لم تكن كافية للفوز بمقعد برلماني في انتخابات 2018 الا ان النظام الانتخابي حرمه من المقعد بعكس الانتخابات الحالية التي ترجح كفته بشكل ملحوظ واستنادا على الجماهير المناصرة للحزب".

ولفت الى ان "سكان اكثر من 40 قرية اغلبهم عرب مؤيدون للحزب الديمقراطي في خانقين وتوابعها بعد حملات الارهاب الاعمى والتهجير والاستهداف التي تعرضوا له منذ اكتوبر 2017 وحتى الان".

واوضح ان "تبني الحزب الديمقراطي للقضايا الامنية ومحاربة عمليات التعريب الديمغرافي زاد من شعبية وتأييد الحزب في المناطق الكوردستانية المستقطعة من اقليم كوردستان".

ويتنافس 53 مرشحاً ضمن الدائرة الانتحابية الرابعة (خانقين وجلولاء والسعدية وقره تبه وجبارة) (15 امرأة و 20 رجلا) يشاركون في إطار كتل سياسية وتحالفات أو بصورة مستقلة.

ومن بين المرشحين سبعة من الكورد، اثنان منهم مستقلان والبقية ينتمون لأحزاب، أحدهم ترشح عن تحالف كوردستان (الاتحاد الوطني الكوردستاني وحركة التغيير)، وآخر ينتمي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، اثنان آخران من الحزب الاشتراكي الديمقراطي الكوردستاني و مرشح آخر عن تحالف النهج الوطني الذي يضم عدداً من الأحزاب الشيعية.