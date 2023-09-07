الديمقراطي الكوردستاني يراهن على حصد مقعد الكورد بالانتخابات المحلية في صلاح الدين

شفق نيوز/ توقع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، حصد مقعد الكورد في مجلس محافظة صلاح الدين رغم غياب مقاره ونفوذه السياسي والمنافسة الشديدة مع غيرمه الاتحاد الوطني الكوردستاني، معولا في ذلك على قوة القائمة المنضوي فيها.

وقال مسؤول مركز الحرب الديمقراطي الكوردستاني (كرميان - طوز خورماتو) اكرم صالح لوكالة شفق نيوز، إنه "رغم غياب مقارنا السياسية والمنافسة المحتدمة مع الاتحاد الوطني خلال الانتخابات المحلية القادمة إلا أن مرشحنا في الانتخابات أوفرُ حظا من مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني".

وتابع إنه "سنخوض الانتخابات بظروف صعبة بعد إغلاق مقارنا السياسية في طوز خورماتو بعد أحداث 16 أكتوبر 2017 وما تلته تطورات، ونعوّل على قائمة (الحسم الوطني) لحصد مقد الكورد والتي تضم 30 مرشحا يمثلون نحو 10 أحزاب بزعامة وزير الدفاع ثابت العباسي، وكلاً من النواب السابقين والزعماء السياسيين اسامة النجيفي ورافع العيساوي وعمار يوسف"

وبين صالح ان الاتحاد الوطني يمتلك مقومات خوض الانتخابات لوجود مقاره السياسية في طوزخورماتو الا ان ان حظوظنا سنراهن عليها بالقائمة المتحالفين معها، وبحظوظ المكون النسوي كوننا سنخوض الانتخابات بمرشحة وحيدة"، مشيرا الى "برامج سياسية واجتماعية اعدها الحزب الديمقراطي لخوض الانتخابات المحلية في صلاح الدين".

وعن المضايقات والعراقيل المحتملة لحملة الحزب الديمقراطي الكوردستانية الانتخابية قال صالح "لم تظهر المشاكل بعدُ، ولكل حادث حديث وموقف"

يذكر ان الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيخوض انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين بمرشحة واحدة هي تارة جلال حميد، فيما تبلغ اصوات الناخبين الكورد في طوز خورماتو اكثر من 40 الف ناخب.

وتسببت خلافات أحداث تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بانشقاق المكون الكوردي وتشتت قوائمه ولم يتفق الحزبان الرئيسيان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على خوض الانتخابات بقائمة موحدة في المناطق المتنازع عليها.

وكانت قيادات سياسية سنية شكلّت، في 18 تموز/ يوليو 2023، تحالفاً جديداً لخوض انتخابات مجالس المحافظات تحت مسمى "تحالف الحسم الوطني"، ويضم: أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وقادة آخرين، فيما اختار المكتب السياسي للتحالف الجديد، أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً للتحالف.