الديمقراطي الكوردستاني يدعو للالتزام بنتائج الحوار مع أمريكا والابتعاد عن "تأزيم الوضع"

شفق نيوز/ رحب الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة الزعيم الكوردي مسعود بارزاني يوم الأربعاء بنتائج الحوار الاستراتيجي بين العراق وأمريكا، داعيا في الوقت ذاته الاطراف السياسية الى الالتزام بما جاء في تلك النتائج.

وقال الحزب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "إذ يُقدر الجهود المبذولة من قبل وفد الحكومة العراقية بما فيه ممثلو حكومة إقليم كوردستان للتوصل إلى صيغة مقبولة للبيان الختامي (للحوار الاستراتيجي) لنزع فتيل التوتر والتشنج في الساحة السياسية العراقية نؤكد على ضرورة التزام الأطراف كافة بما تم الاتفاق عليه بحسن نية".

ودعا البيان إلى "الإبتعاد كلياً عن أية إجراءات تصعيدية لتأزيم الأوضاع المضطربة في البلاد، والعمل سوية على دعم تعزيز الأمن والإستقرار في العراق وإقليم كوردستان والمنطقة، والالتزام بجميع مبادئ اتفاقية الأطار الاستراتيجي".

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم الاثنين 26 من شهر تموز الجاري أن بلاده ستنهي بحلول نهاية العام "مهمتها القتالية" في العراق لتباشر "مرحلة جديدة" من التعاون العسكري.

ويوجد في الوقت الراهن 2500 جندي أمريكي في العراق تتركز مهامهم على التصدي لفلول تنظيم الدولة الإسلامية.

وسيتغير الدور الأمريكي في العراق بالكامل ليقتصر على التدريب وتقديم المشورة للجيش العراقي.

وليس من المتوقع أن يكون لهذا التحول تأثير كبير لأن الولايات المتحدة بدأت تركز بالفعل على تدريب القوات العراقية.