الديمقراطي الكوردستاني يدعو لتشريع قانون "إبادة الايزيديين"

شفق نيوز/ دعت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني خالدة خليل، يوم الاثنين، رئاسة البرلمان العراقي الى تشريع قانون الابادة الجماعية يخص الايزيديين.

وقالت خليل وهي نائبة عن محافظة نينوى في مؤتمر صحفي عقدته، اليوم، بمبنى البرلمان وحضرته وكالة شفق نيوز، "نأمل من رئاسة مجلس النواب أن تدرج قانون يتعلق بالأيزيديين عامة وليس الناجيات فقط وهو قانون الابادة الجماعية الذي تمت قراءته الاولى ولم يجد طريقه للقراءة الثانية حتى الآن".

وأضافت أن "قانون الابادة الجماعية وتجريمها ومنعها هو مطلب لكل الأيزيديين بسبب ما تعرضوا له من إبادات كثيرة على مر السنين لأكثر من 74 ابادة جماعية"، مشددة على ضرورة "تجريم فعل الابادة ووضع عقوبات صارمة من اجل حماية المكون الأيزيدي والمكونات الاخرى من الاقليات التي هي بحاجة ماسة لتأمين حياتهم ومناطقهم من خلال تطبيق الدستور والقانون".

وأكدت ضرورة أن "لا تكتفي رئاسة البرلمان بوضع الابادة الجماعية للأيزيديين ضمن فقرة في قانون الناجيات لان الابادة اعم واشمل"، لافتة الى أن "الناجيات هن صورة من صور الابادة الجماعية وجزء منها".

وأشارت إلى أن "المادة التي وردت في قانون الناجيات هي انشائية لا يترتب عليها اي عقوبة لفعل الابادة، كما ان هناك ارتباكا نبهنا منه سابقاً وهو موضوع اقامة الدعوى امام المحاكم الدولية حسب ما ورد في القانون وبين ان تكون المحاكم في العراق"، مؤكدة ضرورة "تشريع قانون خاص بالإبادة الجماعية للأيزيديين لانصافهم".