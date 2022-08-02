سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني يدعو الاطراف العراقية للاستجابة لمبادرة نيجيرفان بارزاني: اربيل بيتكم

Category: سیاسة

Date: 2022-08-02T14:14:00+0000
الديمقراطي الكوردستاني يدعو الاطراف العراقية للاستجابة لمبادرة نيجيرفان بارزاني: اربيل بيتكم

شفق نيوز/ دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، جميع الأطراف العراقية للاستجابة للمبادرة التي أطلقها رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني للتحاور في اربيل من اجل الخروج من الازمة التي تعصف بالعملية السياسية العراقية. 

جاء ذلك في تصريحات لسكرتير المكتب السياسي للحزب فاضل ميراني اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، ودعا فيها للاستجابة لمبادرة بارزاني والحضور الى اربيل "اربيل هي بيتكم لنستعيد ثقة الشعب بهدوء ومن دون ضغوطات وتخويف؛ لان اربيل مدينة لا تحكمها المزاجيات والاجندات الخارجية"، مؤكدا ان "الشعوب والاشخاص الذين ينتظرون ومضة نور لا ظلمة، الشعوب التي ترغب بحياة سعيدة ومعيشة طيبة لهم ولعوائلهم، وليس حياة مليئة بالبؤس والذلة والخوف والرعب والفوضى". 

وأشار ميراني الى أن "إخواننا وشركاءنا قد يتذكرون الكم الكبير من الازمات واسبابها ونتائجها والتي كانت كلها في الحقيقة بعيدة عن مصالح الفرد والمجتمع العراقي، ولكن جسامة الازمة الاخيرة تحتاج الى الهدوء والتأني والتنازل والتشاؤم من أجل ألا يحصل الذي كنا نتخوف منه، ولا تستعر نار التصريحات النارية ولا تنفجر احد المواقف ولا تحرق النار الاخضر واليابس معا". 

وأوضح ميراني ان هذه ليست صورة العراق والعراق لا يستحق أن يشتهر بهذا الشكل القبيح ويصبح مانشيتا (عنوانا) رئيسيا للاخبار، عبر مظاهر التسلح والتهديدات للشركاء وخلق الأوضاع غير المرغوب فيها بهدف التغطية على الاحداث بشكل تكون الصورة في مضمونها تتخذ مسارا غير محسوب له والذي ليس له حظ لحل قريب للمشكلات والخلاص من الكوارث صعبا في نتائجه إذا لم تفرغ البنادق من الإطلاقات. 

وأضاف ميراني ان "رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني صديق عريق في سوح النضال والكفاح عمل مع الجميع سنوات طويلة مليئة بالفخر والتضحية والكفاح الحقيقي"، مشددا على أن النداء الذي اطلقه بارزاني نداء عراقي كوردي وطني وان الاشخاص الذين ناضلوا وكافحوا من اجل عراق افضل عراق بلا ديكتاتورية ولا طائفية ولا عنصرية ومن دون جوع ونزف للدماء يشعرون به بشكل أفضل.

related

خبر سار من واشنطن يخص الخلاف المالي بين بغداد وكوردستان

Date: 2020-08-20 09:34:08
خبر سار من واشنطن يخص الخلاف المالي بين بغداد وكوردستان

مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

Date: 2022-03-16 13:49:32
مصدر: إيران لم تقدم أي دليل إلى العراق يثبت وجود مقار إسرائيلية في الإقليم

بيان "صدري" عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 10:31:02
بيان "صدري" عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

أمريكا تدين هجوم أربيل: لا مكان للهجمات العشوائية التي تقوض سلطة الدولة

Date: 2022-06-09 16:06:02
أمريكا تدين هجوم أربيل: لا مكان للهجمات العشوائية التي تقوض سلطة الدولة

مشاركون في مؤتمر أربيل يتراجعون عن "التطبيع": نحن مهددون

Date: 2021-09-25 14:48:44
مشاركون في مؤتمر أربيل يتراجعون عن "التطبيع": نحن مهددون

وفد "الديمقراطي" ببغداد.. جولة محادثات مع القوى السياسية تسبق انتخاب ريبر أحمد رئيسا للجمهورية

Date: 2022-03-22 12:40:44
وفد "الديمقراطي" ببغداد.. جولة محادثات مع القوى السياسية تسبق انتخاب ريبر أحمد رئيسا للجمهورية

الأمم المتحدة: هجوم الليلة الماضية في أربيل يدفع بالعراق نحو المجهول

Date: 2021-07-07 08:04:21
الأمم المتحدة: هجوم الليلة الماضية في أربيل يدفع بالعراق نحو المجهول

الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتحرك لبغداد بجبهة موحدة "حاملاً ورقتين سياسيتين"

Date: 2021-12-28 09:27:04
الحزب الديمقراطي الكوردستاني يتحرك لبغداد بجبهة موحدة "حاملاً ورقتين سياسيتين"