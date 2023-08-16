الديمقراطي الكوردستاني يخوض انتخابات صلاح الدين بمرشحة واحدة

شفق نيوز/ كشف مسؤول في الحزب الديمقراطي الكوردستاني بصلاح الدين، يوم الأربعاء، أن الحزب سيخوض الانتخابات المحلية في المحافظة بمرشحة واحدة ضمن قائمة "سنّية".

وقال رئيس اللجنة المحلية للحزب في قضاء طوزخورماتو شرقيّ صلاح الدين، بختيار هجران محمد، في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني سيخوض انتخابات مجلس محافظة صلاح الدين ضمن قائمة (الحسم الوطني) التي يتزعمها نائب سني و30 مرشحاً جميعهم من المكون السني".

وبين أن "القائمة تضم مرشحة واحدة عن الحزب الديمقراطي وهي تارة جلال حميد لخوض الانتخابات"، مشيرا إلى أن "القائمة في طور اعلان برنامجها الانتخابي في صلاح الدين".

وتسببت خلافات احداث تشرين الأول/ أكتوبر 2017 بانشقاق المكون الكوردي وتشتت قوائمه ولم يتفق الحزبان الرئيسيان (الحزب الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني الكوردستاني) على خوض الانتخابات بقائمة موحدة في المناطق المتنازع عليها.

وكانت قيادات سياسية سنية شكلّت، في 18 تموز/ يوليو 2023، تحالفاً جديداً لخوض انتخابات مجالس المحافظات تحت مسمى "تحالف الحسم الوطني"، ويضم أسامة النجيفي رئيس البرلمان الأسبق، ورئيس حزب الحلّ جمال الكربولي، ووزير المالية الأسبق رافع العيساوي، ووزير الدفاع الحالي ثابت العباسي، وقادة آخرون، فيما اختار المكتب السياسي للتحالف الجديد، أسامة النجيفي أميناً عاماً للتحالف، وثابت العباسي رئيساً للتحالف.