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الديمقراطي الكوردستاني يحذر من إحتمالية إلغاء نتائج الانتخابات العراقية

Category: سیاسة

Date: 2021-09-15T10:35:51+0000
الديمقراطي الكوردستاني يحذر من إحتمالية إلغاء نتائج الانتخابات العراقية

شفق نيوز/ لم يستبعد القيادي في الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري يوم الأربعاء احتمالية الغاء نتائج الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها بالعراق في شهر تشرين الأول/أكتوبر المقبل في حال لم تكن موافقة للمعايير الدولية.

وقال زيباري في كلمة له خلال مشاركته اليوم بتجمع انتخابي لأنصار حزبه، إن هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها لأنها استندت على تقليص حجم الدائرة الانتخابية الواحدة، مردفا بالقول إن الصوت الواحد يعد مهما ولا يمكن التقليل من شأنه.

وأضاف ان هذه الانتخابات ستخضع لرقابة كبيرة ومشددة وسيشرف عليها بحدود 300 مراقب دولي سيقدمون الى العراق ويرفعون تقاريرهم مباشرة إلى السكرتير العام للأمم المتحدة.

وتابع زيباري بالقول في حال أثبتت تلك التقارير أن الانتخابات لم تكن نزيهة ومنضبطة وفق المعايير الدولية فإنه من المحتمل أن تُلغى.

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