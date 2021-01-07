برلمانية تحذرُّ من اقتتال بمحافظة عراقية بإجراء الانتخابات في موعدها

شفق نيوز/ اعتبرت النائبة عن الديمقراطي الكوردستاني في نينوى اخلاص الدليمي يوم الخميس ان محافظتها غير مهيئة امنيا واجتماعيا لخوض الانتخابات التشريعية، واصفةً نتائج الانتخابات لو اجريت ستكون اسوأ من السابقة التي اجريت في العام 2018.

وقالت الدليمي لوكالة شفق نيوز" ان اجواء الانتخابات في نينوى غير ملائمة، واجراؤها في حزيران المقبل سيخلف نتائج سلبية اسوأ من نتائج انتخابات 2018 بسبب عدم تنفيذ الحكومة لبرامجها اللازمة حيال الانتخابات وابرزها حصر السلاح بيد الدولة وابعاد تأثيره عن صناديق الاقتراع الى جانب عدم اعادة النازحين الى مناطقهم.

واكدت ان الانتخابات المقبلة في حال اجرائها في موعدها المحدد فستشهد اقتتالا داخليا بين الاحزاب في اقضية نينوى بعد تحديد الدوائر الانتخابية والمرشحين ضمن قضاء او ناحية محددين بعكس انتخابات 2018 التي منحت الاحزاب والمرشحين فرصة تعويض خسارتهم في وحدات ادارية اخرى.

وتطالب الكثير من القوى السياسية في العراق بتأجيل الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها في منتصف العام المقبل لاسباب فنية ومالية ولوجستية .

وبحسب مصادر رسمية فان مفوضية الانتخابات طالبت رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي بتأجيل الانتخابات الى اواخر ايلول القادم بدلا من حزيران الا ان الطلب تم رفضه بشكل رسمي، واكدت الحكومة على الموعد المقرر.