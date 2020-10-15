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الديمقراطي الكوردستاني يحذر من افتعال المشاكل عبر "تحوير" تصريحات زيباري

Category: سیاسة

Date: 2020-10-15T04:56:14+0000
الديمقراطي الكوردستاني يحذر من افتعال المشاكل عبر "تحوير" تصريحات زيباري

شفق نيوز/ حذرت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، من محاولات لافتعال المشاكل عبر "تحوير" تصريحات عضو المكتب السياسي للحزب هوشيار زيباري، مشيرة إلى أن هناك من لا يستطيع التعايش مع السلم الأهلي والتهدئة ورص الصفوف.

وقالت في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه "في الوقت الذي يمر فيه البلد بظروف سياسية واقتصادية عصيبة، وفي الوقت الذي ينتظر فيه المواطن العراقي تكاتف ممثليه وقواه السياسية من أجل الخروج من الأزمات التي تعصف بالبلد، فإن هناك من يحاول إفتعال المشاكل ليروج لنفسه على حساب مصلحة الشعب العراقي".

وأضافت "يبدو أن هناك من لا يستطيع أن يتعايش مع السلم الأهلي، ولا يتناغم مع الاجماع الوطني على التهدئة ورص الصفوف"، مبينة أن "محاولة تحوير تصريح السيد هشيار زيباري (عضو المكتب السياسي لحزبنا) عن مساره الحقيقي، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً، وهو تشويه متعمد لكلامه، ولا يصب هذا الأمر في مصلحة أي طرف".

وأوضحت "إننا في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، كنا ومازلنا، نقدر التضحيات التي قدمتها القوات الأمنية بمختلف صنوفها، ومن ضمنها مؤسسة الحشد، في الدفاع عن العراق وشعبه في مواجهة الارهاب"، لافتة الى أن "دماء الپيشمركة والقوات الأمنية قد أختلطت مع بعضها جراء الدفاع المستميت عن الأرض والانسان".

وأكدت أن "التركيز على المشتركات والبحث عن الحلول للمشاكل، سوف يصب بالنهاية في مصلحة كل أطياف الشعب العراقي، ولن يستفيد من التصعيد إلا من لا يريد الخير للوطن والمواطنين".

وتداولت مواقع اخبارية، خلال اليومين الماضيين، تصريحات نسبت الى عضو المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري، في وقت عملت حسابات الكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي على الاثارة  حول تلك التصريحات.


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