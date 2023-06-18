الديمقراطي الكوردستاني يحث "إدارة الدولة" على "الجدية" بشأن تمرير قانون النفط والغاز

شفق نيوز/ علقت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في البرلمان العراقي، اليوم الأحد، على إمكانية تمرير قانون النفط والغاز مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، مبدية خشيتها من التفاف أطراف سياسية على تشريع القانون.

وقال النائب عن الكتلة جياي تيمور، لوكالة شفق نيوز، إن "المفاوضات والحوارات ما بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن قانون النفط والغاز، وضعت بعض الخطوط العامة لهذا القانون، وتم حسم كافة الخلافات بخصوص القانون"، موضحاً أن "هناك مسودتين لهذا القانون معدة منذ فترة طويلة، لكنها لم تشرع بسبب الخلافات السياسية".

وبين تيمور ان "تشريع قانون النفط والغاز، بحاجة الى مزيد من الحوار والتفاوض ما بين بغداد وأربيل، خصوصاً ان تشريع هذا القانون كان من ضمن الاتفاق السياسي، وكان يفترض ان يشرع بعد تشكيل حكومة السوداني بستة أشهر، لكن لم تكن هناك جدية من بعض الأطراف لتشريع هذا القانون، ونأمل أن تلتزم الأطراف السياسية داخل ائتلاف إدارة الدولة بما تم الاتفاق عليه ولا تعمل على الالتفاف كما حصل مع قانون الموازنة".

وأكد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني أن "هناك إمكانية لتشريع قانون النفط والغاز، مع بداية الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب، إذا كانت هناك جدية من قبل الحكومة لحسم مسودة هذا القانون اضافة الى رغبة سياسية بتشريعه وليس عرقلة كما حصل طيلة السنوات الماضية".