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الديمقراطي الكوردستاني يتوقع فوز القوى السياسية التقليدية بالانتخابات ويتحدث عن الرئاسات

Category: سیاسة

Date: 2021-10-10T09:03:50+0000
الديمقراطي الكوردستاني يتوقع فوز القوى السياسية التقليدية بالانتخابات ويتحدث عن الرئاسات

شفق نيوز/ توقع مسؤول المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني يوم الأحد عدم حدوث تغيير بالخارطة السياسية في العراق، مؤكدا أن مناصب الرئاسات الثلاث في البلاد سيتم اختيارها بنفس العرف المعمول به بعد العام 2003.

وقال ميراني في تصريح أدلى به للصحفيين على هامش الإدلاء بصوته في الاقتراع العام للانتخابات، ان "القوى السياسية الاساسية هي من ستفوز في الانتخابات"، مردفا بالقول "نأمل بعدها ألّا يتم تأخير تشكيل الحكومة لان الحكومة الحالية ستبقى لتصريف الأعمال".

وعن مناصب الرئاسات الثلاث في البلاد، قال ميراني: في العراق يوجد عرف سياسي بأن أغلبية القوى السياسية الشيعية تتفق على رئيس منصب رئيس مجلس الوزراء، وكذلك السنية على رئيس البرلمان، والكورد على رئاسة الجمهورية والحديث عن هذه المناصب حاليا سابق لأوانه.

وعن تصريحات الاتحاد الوطني الكوردستاني بشأن تمسكه بمنصب رئاسة الجمهورية قال ميراني: لا ينبغي وضع الشروط المسبقة، ويتعين أن نجلس معا على طاولة واحدة للوصول الى اتفاق مشترك.

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