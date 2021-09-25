الديمقراطي الكوردستاني يتوقع عدد مقاعده بالانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ رجح حزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، حصوله على 30 مقعدا بالانتخابات التشريعية التي ستجرى في 10 تشرين الأول المقبل.

وقالت النائب عن الحزب ميادة النجار لـوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي دائما تزداد عدد مقاعده في مجلس النواب الاتحادي، وسنحصل من 26 إلى 30 مقعدا في الانتخابات التشريعية المقبلة".

وأضافت أن "المقاعد النيابية التي سيحصل عليها الحزب في الانتخابات ستساعده بالحصول على المناصب التنفيذية العليا في الحكومة الاتحادية".

وبشان منصب رئيس الجمهورية، لفتت النجار، إلى إن "الحديث عن هذا المنصب سابق لأوانه"، مبينة إن "صناديق الاقتراع هي من تحدد الاستحقاقات ومن سيحصل على رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء ورئاسة البرلمان".