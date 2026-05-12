الديمقراطي الكوردستاني يتوقع تأجيلاً بتشكيل الحكومة العراقية بفعل "التدخلات الإقليمية والدولية"

توقع رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، شاخوان عبد الله، يوم الثلاثاء، تأجيل تشكيل الحكومة الاتحادية المقبلة برئاسة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي إلى الأسبوع المقبل، عازياً السبب في ذلك إلى التدخلات الدولية والإقليمية.

وقال عبدالله في تصريح أدلى به للصحفيين، إن الوزارات من ناحية توزيعها على المكونات السياسية الثلاثة (الشيعة والكورد والسنة) تمت استكمالها، لكن توجد بعض العراقيل قد تحول دون المضي في التصويت على الحكومة داخل البرلمان العراقي، والمتمثلة بالتدخلات الإقليمية والدولية، واصفا هذه التدخلات بأنها "واقع لا يمكن تجاهله" والمفروض منذ عام 2003، والتي كانت لها دور في تشكيل الحكومات المتعاقبة بعد سقوط نظام صدام حسين.

وأشار إلى أن التدخلات احدثت تغييرات في بعض المواقع بما يتعلق ببعض القوى التي تريد المشاركة في الحكومة الجديدة، والتي لا يسمح لها بذلك، ولكن هناك إصرار من بعض الجهات على المشاركة الفاعلة لها، في إشارة إلى "الفيتو" الأميركي الذي يرفض انخراط الفصائل المسلحة في الحكومة العراقية.

واختتم رئيس كتلة الديمقراطي الكوردستاني تصريحه قائلا: قد تؤدي تلك التدخلات لتأخر تشكيل الحكومة الى عدة ايام، واذا لم يتم الاتفاق هذه الليلة، فسوف تؤجل عملية منح الثقة الى الاسبوع المقبل.