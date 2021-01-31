الديمقراطي الكوردستاني يتوجس من انتشار قوة للحشد الشعبي في الدبس

شفق نيوز/ توجس الحزب الديمقراطي الكوردستاني من قيام الحشد الشعبي بتوجيه قوة الى احدى النواحي التابعة لقضاء الدبس في محافظة كركوك.

ونقل موقع الحزب عن مسؤول الفرع 23 في قره جوخ ، كرمانج عبدالله، في تصريح تابعته وكالة شفق نيوز، إن "هناك تحركاً عسكرياً في منطقة بلكانة التابعة لناحية سركران"، مبيناً أن "المشكلات والتعقيدات في هذه المنطقة باقية كماهي ولم تعالج خصوصاً أن هناك معلومات وردت تفيد بأن قوة من الحشد الشعبي وصلت للمنطقة".

وأضاف أن "قوات الحشد والجيش العراقي تأتي إلى هذه المنطقة باستمرار، ومن دون شك ان وصول تلك القوات الى حدود سركر امر غير طبيعي وله تأثير على السكان الكورد في المنطقة".

وتابع عبدالله "إن اتت الفرصة فان الحشد والقوات العراقية ستقوم بتعريب جميع القرى في حدود المنطقة"، مبيناً أن "المنطقة منذ احداث 16 تشرين الاول تتعرض للتهديدات والتعقيدات".