الديمقراطي الكوردستاني يتمسك بحقائبه الوزارية ويتطلع لتمثيل يوازي ثقله الانتخابي

أعربت عضو مجلس النواب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني، افيستا مام يحيى، اليوم السبت، عن تفاؤلها حيال زيارة رئيس الوزراء المكلف علي الزيدي لإقليم كوردستان، مؤكدة ضرورة ارتكاز تشكيل الحكومة المقبلة على مبادئ التفاهم والشراكة الوطنية.

وقالت مام يحيى في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن الحزب الذي حصد أكثر من مليون صوت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، يسعى لتمثيل حكومي ينسجم مع استحقاقه الانتخابي ومكانته في المشهد السياسي العراقي.

وحول طبيعة المفاوضات الجارية، كشفت النائبة عن استمرار الحوارات بشأن الحقائب الوزارية التي ستوكل للديمقراطي الكوردستاني، ملمحةً إلى رغبة الحزب في الاحتفاظ بوزارتي "الخارجية" و"الإعمار والإسكان" اللتين كانتا ضمن حصته في الكابينة السابقة، مع التطلع لدور أوسع في مفاصل تنفيذية أخرى تماشياً مع نتائج الاقتراع.