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الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن عودة مقاره الى ديالى قبل الانتخابات المقبلة

Category: سیاسة

Date: 2021-05-01T13:54:50+0000
الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن عودة مقاره الى ديالى قبل الانتخابات المقبلة

شفق نيوز/ كشف الحزب الديمقراطي الكوردستاني عن مساعي رسمية لعودة مقاره الحزبية الى المناطق المتنازع عليها في ديالى، فيما كشف عن خوض الانتخابات بمفرده دون أي تحالفات حزبية.

وقال مسؤول مكتب انتخابات الحزب الديمقراطي في ديالى ابراهيم عزيز لوكالة شفق نيوز؛ إن الحزب سيخوض الانتخابات البرلمانية بمرشحين الأول ضمن دائرة خانقين والثاني ضمن دائرة المقدادية - بلدروز .

وأكد عزيز؛ وجود اجتماعات ومباحثات رسمية مع الحكومة الاتحادية لحسم عودة مقار الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى المناطق المتنازع عليها في ديالى وخاصة خانقين قبل اجراء الانتخابات البرلمانية القادمة في تشرين الاول المقبل.

واضطر الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى ترك مقاره في المناطق المتنازع عليها المشمولة بالمادة 140 من الدستور بعد الحملة العسكرية التي شنتها القوات العراقية مدعومة بالحشد الشعبي عقب استفتاء الاستقلال الذي اجراه اقليم كوردستان في شهر ايلول من عام 2017.

ويعزو مختصون أسباب عدم عودة مقار ومكاتب الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى مناطق ديالى والمناطق المشمولة بالمادة 140 الى الاضطهاد السياسي من قبل بعض الجهات السياسية والذي يعتبر نوعا من "الإرهاب".

واكدوا ان "تأخر عودة المقار والمكاتب السياسي للحزب الديمقراطي الى ديالى والمناطق المتنازع عليها في محافظات عدة يعود الى تهديدات وتجاوزات تعرضت لها بعض كوادر الحزب من قبل جهات وأحزاب مسلحة بعد أحداث استفتاء استقلال كوردستان عام 2017.

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