الديمقراطي الكوردستاني يتحدث عن حوارات مع الاتحاد والسوداني لحسم وزارتين شاغرتين

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، عن قرب إجراء حوارات مع حزب الاتحاد الوطني ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني لحسم وزارتين شاغرتين.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد الانتهاء من إجراءات المؤتمر الرابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني ستكون هناك حوارات مع الاتحاد الوطني ورئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني لحسم حقيبتي الاعمار والاسكان والبيئة ".

واوضح ان "الديمقراطي الكوردستاني يرى أن استحقاقه ثلاثة وزارات من أصل أربعة والاتحاد الوطني يرى ان استحقاقه وزارتين من أصل أربعة وزارات، وان الموضوع سيحسم خلال الفترة القادمة".

وتابع أن "الوزارتين هما من استحقاق الحزب الديمقراطي الكوردستاني".

يذكر ان مجلس النواب قد صوت في 27 تشرين الأول الماضي على المنهاج الوزاري لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اضافة الى تمرير 21 وزيراً ضمن كابينته الحكومية، فيما لم يقدم السوداني مرشحيه لوزارتي البيئة والإعمار والإسكان والبلديات.