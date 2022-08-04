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الديمقراطي الكوردستاني يبدي موقفه من دعوة الصدر لحل البرلمان العراقي

Category: سیاسة

Date: 2022-08-04T07:49:03+0000
الديمقراطي الكوردستاني يبدي موقفه من دعوة الصدر لحل البرلمان العراقي

شفق نيوز/ أعتبر سكرتير المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني فاضل ميراني، يوم الخميس، أنه ليس من السهل حل مجلس النواب العراقي وذلك تعقيبا على دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر إلى ذلك والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة جراء الأزمة السياسية الراهنة في العراق.

جاء ذلك بكلمة له ألقاها اليوم في حفل تأبيني لمرور 40 يوماً على وفاة قيادي في الحزب الديمقراطي.

وقال ميراني خلال الكلمة، إن الأطراف السياسية "عيونها ترنو صوب كلمة او مقترح او مبادرة يطلقها الزعيم الكوردي مسعود بارزاني بشأن الوضع العراقي"، مردفا بالقول "حقيقة لسنا مستعجلين وما جرى في العراق لم يكن صحيحا بأن يستقيل السيد مقتدى الصدر من البرلمان".

وأضاف أن "الصدر بيده سلاحين أحدهما 73 مقعدا في البرلمان، والسلاح الثاني الشارع، وقد فقد الأول، ومازال يمتلك السلاح الآخر"، مردفا بالقول إن الصدر "الآن وبلا سلاحه الأول يطلب حل البرلمان وبرأيي أن هذا الأمر ليس سهلا".

تتمة..

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