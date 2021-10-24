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الديمقراطي الكوردستاني و"تقدم" لن يشاركا في اجتماع منزل المالكي

Category: سیاسة

Date: 2021-10-24T16:16:13+0000
الديمقراطي الكوردستاني و"تقدم" لن يشاركا في اجتماع منزل المالكي

شفق نيوز/ أفاد مصدر سياسي مطلع، يوم الاحد، بأن الحزب الديمقراطي الكوردستاني برئاسة مسعود بارزاني وحزب تقدم برئاسة محمد الحلبوسي لن يشاركا في اجتماع القوى السياسية الذي سيعقد في وقت لاحق مساء اليوم، في منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "سبب عدم حضور الحزبين كونهما ليس لديهما اي اعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة".

واضاف، أن "الكتل التي سوف تحضر الاجتماع هي الكتل المعترضة على النتائج حصراً".

وأعلن زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، أن إجتماع "الإطار التنسيقي" المقرر انعقاده مساء اليوم الأحد سيبحث سبل الخروج من الأزمة الحالية جراء الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.

وكشف مصدر سياسي مطلع، امس السبت، عن احتضان منزل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اجتماعاً جديداً غداً يضم جميع القوى الفائزة بالانتخابات باستثناء التيار الصدري.

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