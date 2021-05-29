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الديمقراطي الكوردستاني: وفد من حكومة الإقليم سيزور بغداد لحسم الرواتب والمستحقات

Category: سیاسة

Date: 2021-05-29T12:04:14+0000
الديمقراطي الكوردستاني: وفد من حكومة الإقليم سيزور بغداد لحسم الرواتب والمستحقات

شفق نيوز/ أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، إن وفداً من حكومة الإقليم سيزور بغداد لحسم الرواتب والمستحقات المتأخرة وتنفيذ قانون الموازنة العامة للعام 2021.

وقال النائب عن الديمقراطي شيراون الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "وفداً من حكومة إقليم كوردستان سيزور بغداد، غدا الأحد، للبحث مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية مسألة الرواتب ومستحقات الإقليم".

وأضاف إن "الوفد الوزاري الكوردي سيناقش مع وزارة المالية الاتحادية مسألة عدم تنفيذ قانون الموازنة وتأخير ارسال مستحقات إقليم كوردستان".

وتابع الدوبرداني، إن "نأمل حسم مسألة تأخر صرف مستحقات الإقليم لغرض صرف رواتب البيشمركة والموظفين في كوردستان".

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