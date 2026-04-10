الديمقراطي الكوردستاني ودولة القانون يعلنان مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية

شفق نيوز- بغداد

أكدت كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب، يوم الجمعة، انسحابها من جلسة البرلمان ليوم غد، والمقررة لانتخاب رئيس الجمهورية، لـ"عدم التوافق بين الكتل السياسية".

وقالت الكتلة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إنّ "المضيّ بمحاولات عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وفرض الأمر الواقع دون العودة إلى أسس التوافق والشراكة، يُعدّ تجاهلًا واضحًا لجوهر الشراكة الوطنية وتراجعًا خطيرًا عن التفاهمات الدستورية التي بُنيت عليها العملية السياسية في البلاد".

وأكدت أن "منصب رئيس الجمهورية وترشيح رئيس مجلس الوزراء يُعدّان مسألتين وطنيتين غير قابلتين للتجزئة، ويجب التعامل معهما كحزمة واحدة متكاملة، ضمن إطار من التوافق والحوار الجاد والشامل، وليس عبر تهميش الشركاء الأساسيين أو فرض مرشحين دون اتفاق مسبق".

وتابعت الكتلة: "بناءً على ما تقدم، ومن منطلق حرصنا على حماية وديمومة العملية السياسية، قررنا عدم المشاركة في جلسة يوم غدٍ"، مؤكدة أن "أي خطوة في ظل غياب التوافق الوطني لن تساهم إلا في تعقيد المشهد السياسي ودفعه نحو المجهول".

من جانبها أعلنت كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية، عدم حضوره لجلسة انتخاب رئيس الجمهورية، المقررة يوم غد، وتأييده لتأجيل الجلسة.

وقال مدير المكتب الإعلامي للائتلاف، هشام الركابي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "نظراً لوجود خلافات جوهرية بين قوى ومكونات العملية السياسية، يعلن ائتلاف دولة القانون تأييده لتأجيل جلسة يوم غد، وعدم حضوره، إيماناً بضرورة تهيئة أجواء ايجابية تضمن مخرجات مسؤولة تخدم مصلحة البلاد".

وكان رئيس مجلس النواب العراقي هيبت الحلبوسي، قد دعا في وقت سابق من اليوم الجمعة، الكتل السياسية إلى حضور جلسة يوم غد السبت، الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية.

وقال الحلبوسي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "ندعو القيادات السياسية ورؤساء الكتل النيابية وأعضاء مجلس النواب إلى الحضور في جلسة يوم غدٍ السبت، المخصَّصة لانتخاب رئيس الجمهورية، والمضي في استكمال الاستحقاقات الدستورية، وتغليب المصلحة الوطنية العليا، في ظلِّ ما يمرُّ به البلد من ظروف أمنية واقتصادية تتطلَّب من الجميع تحمُّل مسؤوليَّاتهم الوطنية".

وأكد أنه "سيتم نشر أسماء السادة النواب المتغيِّبين، وكذلك الكتل السياسية التي تحول دون حضور نوَّابها، وذلك لإطلاع الرأي العام عليها".

ونشر مجلس النواب العراقي، أمس الخميس، جدول أعمال الجلسة رقم 17 المقرر عقدها السبت المقبل 11 نيسان/ أبريل الجاري.

وتضمن الجدول الذي ورد لوكالة شفق نيوز، فقرة واحدة تتعلق بـ"انتخاب رئيس الجمهورية"، منوهاً إلى أن الجلسة ستبدأ الساعة الحادية عشرة صباحاً.

وتأتي جلسة انتخاب الرئيس العراقي في وقت يعتزم فيه الإطار التنسيقي الذي يضم القوى السياسية الشيعية الحاكمة في العراق، حسم المنصب سواء حصل اتفاق بين القوى الكوردستانية التي بات هذا المنصب من حصتها أم لم يحصل.

وتحاول الأطراف السياسية العراقية التخفيف من حدة الضغط الداخلي الذي تتعرض له خاصة بعد مرور أشهر عدة على إجراء الانتخابات التشريعية في أواخر العام 2025، وإخفاقها في تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.