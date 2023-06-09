الديمقراطي الكوردستاني: هناك استهداف سياسي لإقليم كوردستان ومحاولة لسحب امتيازاته الدستورية

شفق نيوز/ قال النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان، يوم الجمعة، إن هناك استهدافاً سياسياً لإقليم كوردستان يجري الآن في الموازنة العامة، مشيراً الى محاولات لسحب امتيازات الإقليم التي كفلها الدستور.

وقال شريف لوكالة شفق نيوز، إن "اللقاءات والاجتماعات بين الكتل السياسية مستمرة وبحضور قادة الكتل للوصول الى التوافق التام بشأن مشروع قانون الموازنة العامة، إلا أنه ولغاية الآن لم يتم التوصل الى اي اتفاق".

واضاف ان "عدم التوصل الى اتفاق لا يعني عدم القدرة على اقرار الموازنة، موضحا أن "الخلافات شكلية وليست جوهرية".

وتابع شريف، "بإمكان الكتل تجاوز هذه الخلافات بالاعتماد على الدستور والاتفاقات السياسية ومبدأ الشراكة والتوازن وفي حال عدم الاعتماد على هذه الأطر ستكون هناك خلافات كبيرة".

وقال شريف "هناك استهداف سياسي لإقليم كوردستان وهناك اطراف سياسية وبينها اطراف كوردية تريد الحصول على مكاسب سياسية على حساب اطراف اخرى، وهذا مخالف للدستور"، مبينا ان "هناك محاولة لسحب امتيازات اقليم كوردستان الدستورية".

وتوقع النائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني "عدم إقرار الموازنة بجلسة اليوم وسنحتاج جلسة أخرى".