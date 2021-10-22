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الديمقراطي الكوردستاني: نحن قريبون من الجميع.. وهذه الحكومة التي نريدها

Category: سیاسة

Date: 2021-10-22T14:47:07+0000
الديمقراطي الكوردستاني: نحن قريبون من الجميع.. وهذه الحكومة التي نريدها

شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الجمعة، أنه قريب من جميع الكتل السياسية لتشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف العراقية.

وقال القيادي في الحزب شيروان الدوبرداني لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي قريب من الجميع، ونتائج الانتخابات أبرزت الكتل الفائزة ككتلة الصدرية والتقدم والديمقراطي ودولة القانون".

وأضاف، "ستكون هناك مفاوضات وتفاهمات مع الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة بعد المصادقة على نتائج الانتخابات".

ولفت الدوبرداني، إلى إنه "لا يوجد أي تقاطع للحزب الديمقراطي مع أي جهة سياسية، ويقف بمسافة واحدة مع الجميع وفق مبدأ التوافق والشراكة الوطنية والعمل على تشكيل حكومة تمثل جميع الطوائف العراقية".

وتصدرت الكتلة الصدرية المنبثقة عن التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر نتائج الانتخابات البرلمانية بـ 73 مقعدا وفق ما اعلنته مفوضية الانتخابات، وجاء الحزب الديمقراطي بالمرابع بحصوله على 32 مقعداً.

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