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الديمقراطي الكوردستاني: منصب رئيس العراق المقبل ليس حكراً لحزب محدد

Category: سیاسة

Date: 2021-08-22T09:12:04+0000
الديمقراطي الكوردستاني: منصب رئيس العراق المقبل ليس حكراً لحزب محدد

شفق نيوز/ أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الأحد، أن منصب رئاسة الجمهورية العراقية من حق المكون الكوردي وليس حكراً لحزب محدد.

وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، لوكالة شفق نيوز "ليس هناك اي منصب في العراق حكراً لجهة معينة، وكذلك الحال بالنسبة لرئاسة الجمهورية العراقية، هي من استحقاق المكون الكوردي، كما ان رئاسة الوزراء للمكون الشيعي، ورئاسة البرلمان للمكون السني".

وأضاف "هذه الرئاسات ليس لجهة سياسية معينة بل هي من استحقاق المكونات".

واشار طه إلى أن "مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتم خلالها تحديد مسار لمن سيكون منصب رئيس الجمهورية العراقية وكذلك باقي الرئاسات".

وجرت العادة منذ تشكيل أول حكومة عراقية منتخبة ان يكون منصب رئاسة الجمهورية للمكون الكوردي وتحديداً الاتحاد الوطني الكوردستاني.

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