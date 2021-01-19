الديمقراطي الكوردستاني: مستعدون لخوض الانتخابات في أي وقت

شفق نيوز/ أكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني النيابية، اليوم الثلاثاء، استعداد الحزب لخوض الانتخابات العامة في العراق "بأي وقت كان".

وقال نائب رئيس الكتلة بشار كيكي، لوكالة شفق نيوز، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني مستعد لخوض الانتخابات في اي وقت كان".

وأضاف كيكي، أن "الديمقراطي الكردستاني لم يكن مبادراً لتأجيل أو تأخير الانتخابات"، مؤكداً أن حزبه "وقف مع الاغلبية السياسية في مسألة موعد الانتخابات ".

وصوت مجلس الوزراء بالإجماع في جلسته التي عقدها، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، على تحديد العاشر من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة بدلاً من السادس من حزيران.

واعلن رئيس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي العام الماضي، أن الانتخابات البرلمانية ستجري يوم 6 حزيران عام 2021، متعهدا بتوفير رقابة دولية على العملية الانتخابية

ولاقى اعلان الكاظمي موعد الانتخابات ترحيباً اممياً وتعهدا بالدعم، والعمل على نجاحها الا ان مواقف الكتل السياسية مازالت مبهمة ومقسمة حيال الموعد وآليات اجراء الانتخابات.

وأبلغت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، مؤخرا، الرئاسات الثلاث والكتل السياسية عدم قدرتها اجراء الانتخابات المبكرة والمقررة في حزيران، بحسب ما أفاد به مصدر مسؤول.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات اقترحت على مجلس الوزراء تأريخ السادس عشر من تشرين الأول من العام الحالي موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة.