الديمقراطي الكوردستاني: مساء اليوم سنحسم أمرنا في مسألة مرشح رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، أن الوفد الكوردستاني المشترك الذي يزور بغداد حاليا سيحسم اليوم السبت مسألة مرشح منصب رئيس الجمهورية العراقية، والذي هو من حصة المكون وفق العرف السياسي المعمول به في البلاد.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد عقب اجتماع عقده الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، مع رئيس تحالف "تقدم" محمد الحلبوسي، ورئيس تحالف "العزم" خميس الخنجر، والوفد المرافق لهما، في منتجع صلاح الدين باربيل حيث مقر الزعيم بارزاني.

وقال محمد إن "الوفد (الذي يضم الحلبوسي والخنجر) كان مستعجلا وعاد الى بغداد"، مردفا بالقول إن "السنة رغم أنهم قائمتان مختلفان، ولكن حاليا متفقين على المشاركة في الحكومة القادمة، وان تكونا (القائمتان) قريبتين من الطرف الكوردي"، في إشارة إلى "تقدم"، و"عزم".

واستطرد بالقول ننتظر "العمل على أن يتفق الاخوة الشيعة فيما بينهم، وألّا تتأخر العملية السياسية أكثر من ذلك"، مؤكدا "غدا ستُعقد جلسة البرلمان، ونأمل أن تشارك فيها الأطراف كافة".

وبما يخص مرشح رئاسة مجلس النواب العراقي قال المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني، "رئاسة البرلمان استحقاق الطرف السني، ونريد ان يعلنوا هم هذا الشيء".

وحول منصب رئيس الجمهورية ذكر محمد "نحن لغاية المساء سنحسم أمرنا في مسالة مرشح رئاسة الجمهورية".

وأضاف "اليوم سيتم حسم مسالة رئاسة الجمهورية بحكم ان وفد حزبينا (الديمقراطي الكوردستاني، والاتحاد الوطني) في بغداد ولديه الصلاحية في حسم هذه المسألة".

كما أشار إلى أن "الاولية الكوردية في التشكيلة القادمة هي الشراكة الحقيقية في حكم البلاد، وايضا التوازن الدستوري، ولهذا كتبنا برنامج عمل مع الاتحاد الوطني ليكون جزءا من برنامج الحكومة القادمة وتضم مطالب الشعب الكوردستاني".