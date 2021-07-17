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الديمقراطي الكوردستاني: محافظ كركوك الحالي نسخة من علي حسن المجيد

Category: سیاسة

Date: 2021-07-17T09:56:01+0000
الديمقراطي الكوردستاني: محافظ كركوك الحالي نسخة من علي حسن المجيد

شفق نيوز/ وصف الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، محافظ كركوك الحالي بأنه نسخة من علي حسن المجيد، متهما اياه بأنه يكرر سياسة تهميش الكورد ومحاربتهم وتعريب مناطقهم.

وقال النائب السابق عن الحزب شاخوان عبد الله، لوكالة شفق نيوز، ان محافظ كركوك راكان سعيد الجبوري "يعيد ممارسات التهميش والتعريب ومحاربة الكورد في كركوك وهي سياسات لا تختلف عن سياسة ابن عم الرئيس السابق المدعو علي حسن المجيد".

واكد ان محافظ كركوك يمارس "سياسات شوفينية بالاستيلاء على اراضي الكورد ومنحها للعرب السنة وهو يعيد ممارسات وانتهاكات نظام البعث في كركوك"، مشيرا الى ان اراضي الكورد "تُسلب مرة اخرى بسبب الادارات الشوفينية لدوائر كركوك ذات العلاقة وخاصة دائرة الزراعة".

ولفت الى ان الحزب الديمقراطي "لا يعترف براكان سعيد محافظا لكركوك كونه يتولى المنصب بالوكالة وعبر الحكومة الاتحادية بعيدا عن الاستحقاقات السياسية والدستورية، ويهمش المكون الكوردي صاحب الاغلبية السكانية والتاريخية في كركوك".

وكشف عبد الله عن محاولات لمحافظ كركوك الحالي للقاء بالرئيس بارزاني الا ان الحزب الديمقراطي رفض ذلك مرارا بسبب سياساته المعادية للكورد  منذ عام 2017 وحتى الان.

وعن عودة الحزب الديمقراطي الكوردستاني الى كركوك، اوضح عبد الله ان لجنة تطبيع كركوك برعاية الامم المتحدة وعضوية الاحزاب السياسية كافة والحكومة الاتحادية "اقرت عودة الحزب الديمقراطي الى كركوك دون اي معارضات او عراقيل الا اننا لدينا شروط للعودة الى كركوك ابرزها حرية ممارسة النشاط السياسي اسوة بالاحزاب الاخرى وهو حق دستور مكفول للجميع".

ولفت عضو الحزب الديمقراطي الى "خلل امني في ادارة كركوك جعل داعش على اطراف المدينة فيما كانت مؤمنة ومستقرة بشكل مثالي مشابه لاربيل والسليمانية قبل عام 2017 بسبب تعيين قيادات امنية من مكون واحد ومن خارج المحافظة ما دفعنا لمقاطعة الانتخابات السابقة حماية لمرشحينا وجماهيرنا في كركوك".

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