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الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية

Category: سیاسة

Date: 2021-02-14T11:52:21+0000
الديمقراطي الكوردستاني: لا يمكن تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل لأسباب فنية

شفق نيوز/ اكدت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، يوم الأحد، إن حكومة اقليم كوردستان لا تستطيع تسليم بغداد أكثر من 250 ألف برميل، فيما اشارت الى ان حصة الاقليم بقانون الموازنة ستحسم هذا الأسبوع بعد زيارة الوفد الكوردي إلى بغداد.

وقالت النائب عن الديمقراطي الكوردستاني ميادة النجار لـوكالة شفق نيوز، إن "الإقليم ملتزم بالنص الموجود بقانون الموازنة بتسليم 250 ألف برميل من النفط الخام إلى الحكومة المركزية".

وأضافت إن "حكومة الاقليم لا تستطيع تسليم أكثر من 250 ألف برميل إلى بغداد، على اعتبار أن النفط المنتج والمستخرج من الحقول النفطية 430 ألف برميل يوميا حسب تقدير شركة سومو، يذهب منها 150 ألف برميل إلى الشركات المستخرجة، والناقلة للنفط، و30 ألف برميل يذهب إلى الاستهلاك اليومي، وما تبقى من استخراج الكلي للنفط الإقليم هو 250 ألف برميل".

وبينت النجار، إن "الوفد الكوردي سيزور بغداد خلال اليومين المقبلين لحسم حصة الاقليم مع الكتل السياسية"، مؤكدة ان "حصة الاقليم ستحسم هذا الأسبوع ومن بعدها يتم تحديد موعد للتصويت على قانون الموازنة".

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