الديمقراطي الكوردستاني: فؤاد حسين مرشحنا لرئاسة العراق وجاهزون لحضور جلسة انتخابه

شفق نيوز- بغداد

أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الثلاثاء، أن مرشحه لمنصب رئيس الجمهورية هو وزير الخارجية الحالي "فؤاد حسين"، وأنه جاهز لحضور أي جلسة جديدة يتم تحديدها للانتخاب.

وقال رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النائب شاخوان عبد الله في البرلمان العراقي، لوكالة شفق نيوز، إن رئاسة مجلس النواب أبلغت الحزب بتقديم الاتحاد الوطني الكوردستاني طلباً لتأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية.

وأضاف عبدالله أن "حزبنا تضامّن مع طلب الاتحاد الوطني ليكون هناك إجماع كوردستاني على تأجيل جلسة اليوم".

وأكد أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يحترم التوقيتات الدستورية، وإذا كان هناك طلب أو موعد من رئاسة مجلس النواب يحدد انعقاد جلسة جديدة لانتخاب رئيس الجمهورية فنحن جاهزون وسنحضرها".

وأوضح أن مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني لمنصب رئيس الجمهورية فؤاد حسين "يحظى بقبول لدى أعضاء البرلمان"، ولا سيما لدوره الخارجي خلال توليه منصب وزير الخارجية عن العراق في التعامل مع المخاطر والمشاكل التي وقعت في المنطقة.

وقرر رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، تأجيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لعدم اكتمال النصاب القانوني، واشار إلى أن عدد الحضور بلغ 85 نائباً فقط.

وقال الحلبوسي، إنه تسلّم أيضاً طلبات رسمية من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وحزب الاتحاد الوطني الكوردستاني لتأجيل انعقاد الجلسة، بهدف إعطاء مزيد من الوقت للتفاهم والاتفاق بين الحزبين.

وكان مصدر نيابي قد أفاد لوكالة شفق نيوز بأن عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية بات مرهوناً بموافقة رئاسة مجلس النواب وتفاهم الكتل السياسية الكبرى ورأي مجلس القضاء الأعلى، مع اقتراب انتهاء المدة الدستورية، وسط ترجيحات بتأجيل الجلسة.

وأشار المصدر إلى وجود اتفاق بين الأحزاب الكوردية والإطار التنسيقي على التأجيل، مع إرسال استفسار إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بشأن إمكانية عقد الجلسة لاحقاً.

وينص الدستور على انتخاب الرئيس خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، وباحتساب هذه المدة من الجلسة الأولى التي عُقدت في 29 كانون الأول/ ديسمبر 2025، فإن السقف الزمني يقترب من ليل 28 كانون الثاني/ يناير 2026.