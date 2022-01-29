سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني: زيباري الأجدر بتولي رئاسة الجمهورية

Category: سیاسة

Date: 2022-01-29T15:07:50+0000
الديمقراطي الكوردستاني: زيباري الأجدر بتولي رئاسة الجمهورية

شفق نيوز/ رأت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني النيابية فيان صبري، يوم السبت، أن القيادي في الحزب هوشيار زيباري هو الأجدر بتولي منصب رئاسة الجمهورية في العراق خلال الدورة المقبلة.

وقالت صبري لوكالة شفق نيوز، إن "منصب رئيس الجمهورية وحسب الدستور هو اعلى سلطة هيكلية في البلاد و رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، وهو يمثل سيادة البلاد ويسهر على ضمان الالتزام بالستور والمحافظة على استقلال العراق وسيادته ووحدته وسلامة أراضيه".

وأضافت، "لذلك فأن المرشح لمنصب رئيس الجمهورية هوشيار زيباري منفتح على كل الاطراف السياسية وهو الأقدر على تمثيل كل الاطياف السياسية في العراق كرئيس للجمهورية و خاصة مع خبرته وحكمته وحنكته السياسية والدبلوماسية".

ويتنافس مرشح الحزب الديمقراطي الكوردستاني هوشيار زيباري مع مرشح الاتحاد الوطني الكوردستاني برهم صالح على منصب رئيس الجمهورية.

ووفق العرف السياسي المتبع طيلة الدورات السابقة، فإن الاتحاد الوطني الكوردستاني شغل منصب رئيس الجمهورية منذ الإطاحة بالنظام السابق عام 2003.

لكن بلغة الأرقام، فإن حصول الحزب الديمقراطي الكوردستاني على 31 مقعداً نيابياً في الانتخابات التشريعية الأخيرة، مقابل 17 مقعداً فقط للاتحاد الوطني الكوردستاني، قد يعكس المعادلة هذه المرة.

ويقول الحزب الديمقراطي إن الاتحاد رشح صالح للمنصب دون موافقة بقية القوى الكوردية، وهو ما دفعه لطرح مرشح من جانبه لشغل المنصب.

وحددت رئاسة البرلمان الجديد موعداً أقصاه نهاية يوم 8 شباط المقبل، لاختيار أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية الذي يجري انتخابه في البرلمان بأغلبية الثلثين.

related

بيان "صدري" عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

Date: 2021-12-13 10:31:02
بيان "صدري" عن زيباري: أنتم أقرب الجهات التي يرغب الكورد بالتفاهم معها لتشكيل الحكومة

لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2022-01-24 11:38:05
لحسم منصب الرئيس.. وفد الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

الحلبوسي ووفد الديمقراطي يبحثان ملف التظاهرات ومطالب تعديل الدستور

Date: 2019-11-03 13:58:52
الحلبوسي ووفد الديمقراطي يبحثان ملف التظاهرات ومطالب تعديل الدستور

العبادي وزيباري يؤكدان على دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات الشعب

Date: 2021-11-08 13:00:45
العبادي وزيباري يؤكدان على دعم الاستقرار السياسي وتأمين احتياجات الشعب

الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن

Date: 2021-12-13 10:17:37
الحكيم لزيباري: الإنتخابات سببت إرباكا نتيجة إنعدام التوازن

الديمقراطي الكوردستاني يكشف مضايقات انتخابية في ديالى: نازحون ومواطنون كورد حرموا من التصويت

Date: 2021-10-11 08:52:04
الديمقراطي الكوردستاني يكشف مضايقات انتخابية في ديالى: نازحون ومواطنون كورد حرموا من التصويت

الديمقراطي: داعش يتوغل بمؤسسات كركوك بدعم محافظها المفروض

Date: 2019-06-11 09:10:16
الديمقراطي: داعش يتوغل بمؤسسات كركوك بدعم محافظها المفروض

جهات سياسية عراقية تندد بإحراق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد

Date: 2020-10-17 08:44:29
جهات سياسية عراقية تندد بإحراق مقر الديمقراطي الكوردستاني في بغداد