الديمقراطي الكوردستاني: ريبر أحمد مرشح التحالف الثلاثي لرئاسة الجمهورية

شفق نيوز / أكد الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم السبت، أن ريبر أحمد خالد، هو مرشح التحالف الثلاثي لمنصب رئاسة الجمهورية، فيما أشار إلى أن جلسة البرلمان لهذا اليوم حملت رسالة.

وقال النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني، ماجد شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن "مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني، لغاية الآن هو ريبر أحمد خالد"، مردفاً "نحن ماضون في هذا الترشيح".

وأضاف شنكالي، أن "جلسة اليوم كانت رسالة واضحة لكل الكتل السياسية على مدى قوة التحالف الثلاثي، وقدرته على المضي ببرنامجه لانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل الحكومة المقبلة".

وأوضح أن "رسالة اليوم من حضور 265 نائباً وتصويت 203 نواب واضحة جداً، بأن مشروع التحالف الثلاثي ماض لتشكيل الحكومة"، لافتاً إلى أن "ريبر أحمد هو مرشح حزب الديمقراطي الكوردستاني، لرئاسة الجمهورية، وهو أيضا مرشح التحالف الثلاثي للمنصب".