سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

Category: سیاسة

Date: 2021-08-16T12:44:59+0000
الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

شفق نيوز/ علق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، على تحالفاته ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري من التنافس الانتخابي.

وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، لوكالة شفق نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه تفاهمات وليس تحالفات مع اي قوى سياسية، ونحن سنخوض التنافس الانتخابي كحزب مستقل، ولدينا مساحة وامكانية انتخابية قوية جداً".

واضاف "في مرحلة ما بعد الانتخابات، ستكون لنا رؤية واضحة مع القوى السياسية العراقية لغرض تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن لدينا قضية ونتعامل مع المعطيات وفق القضية".

وأكد ان "تحالفنا مع اي جهة سياسية ما بعد الانتخابات، ليس على حساب الجهات السياسية الاخرى، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الاجماع السياسي هذا من حيث المبدأ".

وكشف القيادي في الحزب "اننا نعمل ونبذل جهوداً من أجل حث القوى السياسية التي اعلنت انسحابها من التنافس الانتخابي، للعودة لهذا التنافس وهذا الأمر يشمل كل القوى السياسية التي انسحب من الانتخابات وليس التيار الصدري فقط، وهذا العمل والجهد مستمر".

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، في رسالة تهنئة لكوادر وأعضاء ومؤيدي الحزب وشعب كوردستان، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحزب، أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، أن "الانتخابات المقبلة يمكن أن تصبح مخرجاً جيداً للتجديد في العملية السياسية ولترسيخ إرادة المواطنين في التغيير وبلوغ الاستقرار".

related

مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

Date: 2021-07-24 13:37:47
مستشار حكومي: المفوضية تحتاج إلى 400 ألف موظف اقتراع يوم الانتخابات

الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

Date: 2020-11-22 14:45:55
الصدر يلمح لرئاسة وزراء "صدرية" ويعلن التخلي عن قسم له

رعب في ديالى من مرشحين للانتخابات "أشد بطشاً من أمن صدام"

Date: 2021-08-09 07:39:53
رعب في ديالى من مرشحين للانتخابات "أشد بطشاً من أمن صدام"

انشقاق "كبير" يضرب ائتلاف المالكي

Date: 2021-05-26 12:19:36
انشقاق "كبير" يضرب ائتلاف المالكي

برلمانية: كتل سياسية قد تلتحق بالصدر لمقاطعة الانتخابات

Date: 2021-07-18 08:07:13
برلمانية: كتل سياسية قد تلتحق بالصدر لمقاطعة الانتخابات

التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

Date: 2020-12-01 12:08:41
التأجيل يلوح في الأفق.. المفوضية تدعو الكاظمي لإرجاء الانتخابات "المبكرة" إلى أيلول 2021

مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

Date: 2020-08-11 09:12:29
مستشار الكاظمي يكشف عن توجه "مالي" بشأن الانتخابات المبكرة في العراق

التيار الصدري يعلن أول إجراءات المقاطعة.. والعصائب تعارض: الانتخابات مطلب المتظاهرين

Date: 2021-07-15 09:08:34
التيار الصدري يعلن أول إجراءات المقاطعة.. والعصائب تعارض: الانتخابات مطلب المتظاهرين