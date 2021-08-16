الديمقراطي الكوردستاني بشأن تحالفاته ما بعد الانتخابات: لدينا قضية نتعامل وفق معطياتها

شفق نيوز/ علق الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الاثنين، على تحالفاته ما بعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، خصوصاً بعد انسحاب التيار الصدري من التنافس الانتخابي.

وقال القيادي في الحزب شوان محمد طه، لوكالة شفق نيوز، ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني لديه تفاهمات وليس تحالفات مع اي قوى سياسية، ونحن سنخوض التنافس الانتخابي كحزب مستقل، ولدينا مساحة وامكانية انتخابية قوية جداً".

واضاف "في مرحلة ما بعد الانتخابات، ستكون لنا رؤية واضحة مع القوى السياسية العراقية لغرض تشكيل الحكومة الجديدة، ونحن لدينا قضية ونتعامل مع المعطيات وفق القضية".

وأكد ان "تحالفنا مع اي جهة سياسية ما بعد الانتخابات، ليس على حساب الجهات السياسية الاخرى، ونحن في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مع الاجماع السياسي هذا من حيث المبدأ".

وكشف القيادي في الحزب "اننا نعمل ونبذل جهوداً من أجل حث القوى السياسية التي اعلنت انسحابها من التنافس الانتخابي، للعودة لهذا التنافس وهذا الأمر يشمل كل القوى السياسية التي انسحب من الانتخابات وليس التيار الصدري فقط، وهذا العمل والجهد مستمر".

وفي وقت سابق اليوم، أكد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، في رسالة تهنئة لكوادر وأعضاء ومؤيدي الحزب وشعب كوردستان، بمناسبة حلول الذكرى السنوية الـ75 لتأسيس الحزب، أن الانتخابات البرلمانية المزمع إجراؤها في العاشر من تشرين الأول المقبل، أن "الانتخابات المقبلة يمكن أن تصبح مخرجاً جيداً للتجديد في العملية السياسية ولترسيخ إرادة المواطنين في التغيير وبلوغ الاستقرار".