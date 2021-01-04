الديمقراطي الكوردستاني بديالى يرجح حصد مقعد نيابي ويحذر من مصادرة أصوات النازحين

شفق نيوز/ رجح الحزب الديمقراطي الكوردستاني في ديالى يوم الاثنين، حصوله على مقعد نيابي في الانتخابات المقبلة، في حال سارت الانتخابات بمعايير عادلة ونزيهة.

فيما حذر من مصادرة وسرق اصوات النازحين غير العائدين الى المناطق المتنازع عليها في ديالى ومحافظات أخرى.

وقال عضو الحزب وممثله في مجلس المحافظة المنحل جليل ابراهيم الدلوي لوكالة شفق نيوز؛ "سنخوض الانتخابات النيابية في ديالى بمرشحين وحظوظنا كبيرة في حصد مقعد برلماني اذا ما توافرت معايير العدالة والنزاهة في الانتخابات القادمة وعدم تكرار مخالفات وخروقات الانتخابات الماضية والتي تعرض خلالها الديمقراطي الكوردستاني للغبن ومصادرة حقه الانتخابي".

وبين الدلوي؛ ان "حظوظ المكون الكوردي في الانتخابات القادمة محصورة ضمن قضاء خانقين ذي الاغلبية الكوردية، فيما ستشهد توابعه الادارية الخمسة (السعدية وجلولاء وقره تبه وجبارة) صراعا عشائريا من قبل المكونات العربية".

وحذر الدلوي من مصادرة أصوات النازحين من المناطق المتنازع عليها في ديالى او المناطق الاخرى من قبل بعض القوى السياسية ومحاولة استغلالهم لمصالح حزبية وقومية الى جانب مخاوف تكرار خروقات الانتخابات الماضية والتي هيمنت عليها لغة السلاح والنفوذ.

ولفت عضو الديمقراطي الكوردستاني؛ الى وجود تخوف وعزوف انتخابي من قبل المواطنين في ديالى ومحافظات اخرى، بسبب مخرجات الانتخابات الماضية وسيطرة جهات معينة متنفذة بالسلاح والمال، لافتا الى ان نسبة التغيير ستكون محدودة جداً في حال تكرر ما شهدته الانتخابات الماضية.

وخلص الدلوي إلى القول؛ إن "فرص الكورد في التمثيل النيابي كبيرة بعد تحديد مقاعده في خانقين وتوابعها بـ 3 نواب بينهم امرأة".