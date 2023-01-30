الديمقراطي الكوردستاني: الأحزاب لم تلتزم بالوثيقة التي ساهمت بتشكيل الحكومة

شفق نيوز/ شدد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني شريف سليمان، يوم الإثنين، ضرورة إقرار قانون المحكمة الاتحادية لحل المشاكل بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كوردستان، فيما أشار إلى أن الأحزاب لم تلتزم بالوثيقة السياسية التي ساهمت بتشكيل الحكومة الحالية.

وقال سليمان لوكالة شفق نيوز، إن "جميع الكتل السياسية المشاركة في العملية السياسية وقعوا على الوثيقة السياسية وأكدوا على ضرورة إقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز على اعتبار أن المرحلة الحالية هي مرحلة الاتفاق والتقارب بين الحكومة الاتحادية واقليم كوردستان".

وأضاف أن "الأحزاب السياسية لم تلتزم بالوثيقة السياسية التي وقعت عند تشكيل ائتلاف إدارة الدولة وساهمت بتشكيل الحكومة الحالية"، لافتاً إلى أن "الوثيقة تنص على إقرار قانون المحكمة الاتحادية وحل الخلافات بين الحكومتين الاتحادية والاقليم".

ورأى سليمان، أن "المحكمة الاتحادية تعمل حالياً بشكل غير دستوري، بعد القرارات التي صدرت منها بشكل مجحف"، مشيرا إلى "وجود ضرورة قصوى لإقرار قانوني المحكمة الاتحادية والنفط والغاز وقوانين أخرى من شأنها أن تحل المشاكل بين بغداد واربيل".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في 25 كانون الثاني 2023، بعدم دستورية إرسال مجلس الوزراء الاتحادي مبالغ مالية لتمويل المرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام في إقليم كوردستان.