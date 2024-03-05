"البارتي": المحكمة الاتحادية خرقت الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان والمبادئ الفيدرالية

شفق نيوز/ اتهم الحزب الديمقراطي الكوردستاني "البارتي"، يوم الثلاثاء، المحكمة الاتحادية العليا في العراق بخرق الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان ومبادىء الفيدرالية، واصفا قرارها بشأن انتخابات الإقليم بأنه "ظالم".

وقال المكتب السياسي للحزب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الاتحادية أصدرت قرارا في 21 شباط 2024 خرقت فيه الحقوق الدستورية لاقليم كوردستان ومبادىء الفيدرالية وأسس توزيع السلطات المثبتة في الدستور".

وبين، أن قرار المحكمة جاء في النهاية "بعد مرور أكثر من 8 أشهر على جلسات المحكمة الاتحادية والتأجيل المقصود دون مسوغ قانوني ودستوري في الفصل في القضية المرفوعة على قانون الانتخابات البرلمانية في كوردستان رقم 1 لسنة 1991 المعدل.

وختم المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني بالقول "رأينا أن من المهم توضيح وجه الظلم لهذا القرار وإطلاع شعب كوردستان، من خلال هذا البيان، على الجوانب غير المحقة والظالمة الواردة في قرار المحكمة"..

وأمس الاثنين، قال زعيم الحزب، مسعود بارزاني، إن قرار المحكمة الاتحادية العليا القاضي بإلغاء كوتا المكونات في انتخابات برلمان إقليم كوردستان هو ضرب للشراكة والتعايش.

وأصدرت المحكمة الاتحادية، يوم 21 شباط 2024، قرارات بشأن قانون انتخابات برلمان كوردستان، تضمنت إلغاء مقاعد "الكوتا"، وأن تَحلَّ المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الاتحادية بدلاً من الكوردستانية.

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