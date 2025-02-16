الديمقراطي الكوردستاني: الدعوة للانتخابات إذا استمر الوضع على ما هو عليه

شفق نيوز/ انتقد النائب عن كتلة الديمقراطي الكوردستاني ماجد شنكالي، اليوم الأحد، ضعف الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم اكتمال النصاب في عدة جلسات وتعطيل إقرار العديد من القوانين المهمة.

وقال شنكالي، لوكالة شفق نيوز، إن "الفصل التشريعي الحالي لمجلس النواب بدأ بشكل ضعيف جداً، وليس بالمستوى المطلوب".

وأضاف أنه "إذا كانت رئاسة مجلس النواب غير قادرة على إكمال النصاب وانعقاد الجلسات لإقرار القوانين المهمة، فيجب عليهم اتخاذ إجراءات بديلة بدلاً من تأخير انعقاد الجلسات".

وتابع شنكالي، أن "ما نراه الآن لا يستحق أن يُسمى العمل الرقابي والتشريعي لمجلس النواب"، محذرًا من أن "استمرار الوضع على هذا النحو قد يدفع رئاسة المجلس وأعضاء البرلمان لإنهاء العمل والذهاب إلى الانتخابات".