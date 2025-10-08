الديمقراطي الكوردستاني: الاتفاق الأخير بين اربيل وبغداد حال دون انسحابنا من العملية السياسية

شفق نيوز - السليمانية

صرّح مسؤول تنظيمات الحزب الديمقراطي الكوردستاني في السليمانية وحلبجة، علي حسين، يوم الأربعاء، بأن الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل على استئناف صادرات نفط إقليم كوردستان حال دون قرار كان يراه الحزب بالانسحاب من العملية السياسة في العراق، مؤكدا دعم الحزب للانتخابات والمشاركة فيها بـ"جدية" مع توقعاته بزيادة عدد مقاعده في الدورة المقبلة لمجلس النواب.

وانتقد حسين في تصريح للصحفيين اليوم بالسليمانية، قانون الانتخابات الحالي، وقال إن "هذا القانون فيه غدر للكورد، ولا يصب بمصلحة الشعوب العراقية عامة، وذلك لتجرده من المساواة والعدالة"، مردفا بالقول "ولكن رغم ذلك نتوقع أن تزداد أعداد الأصوات والمقاعد خاصة بالنسبة للحزب الديمقراطي الكوردستاني".

ولفت الى ان "الحزب الديمقراطي الكوردستاني قبل فترة وبسبب الرواتب والميزانية وما كان يوضع لها من عراقيل ويُفعتل من ذرائع كان راينا ان ننسحب من العملية السياسية برمتها، وعدم المشاركة في الانتخابات المقبلة، ولكن وبعد الحوارات بيننا وبين بغداد وتدخلات الاصدقاء على المستوى الدولي توصلنا الى تلك القناعة بان يتم ابرام الاتفاق المتعلق باستئناف صادرات النفط وتسليم الإيرادات الداخلية غير النفطية خلال الأشهر الثلاثة".

وتابع القيادي في الديمقراطي الكوردستاني، القول إنه "بعد الانتخابات ستتشكل حكومة اتحادية جديدة في العراق، بالتأكيد سيتم التعامل مع ملف الرواتب وحصة اقليم كوردستان من الموازنة باتفاق جديد".

وأكد الحزب "يدعم الآن وبجدية تامة إجراء الانتخابات وان تشارك الاطراف الكوردستانية والعراقية كافة بفعالية".