الديمقراطي الكردستاني: قوى سياسية تضغط على الحكومة لمنع تطبيق المادة 140

شفق نيوز/ شدد النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي ديار برواري، اليوم الخميس، على ضرورة تطبيع الأوضاع في المناطق المتنازع عليها لحفظ أمن الإقليم والعراق ككل، مشيرا الى وجود ضغوطات سياسية لمنع تطبيق المادة 140.

وقال برواري، لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة العراقية السابقة والحكومة الحالية، لا يوجد لديها أي ارادة حقيقية في قضية تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي وتطبيع الاوضاع في المناطق المتنازع عليها، وهذا كله بسبب ضغوطات تتعرض له هذه الحكومات من قبل أطراف سياسية محددة، والهدف من هذه الضغط منع اي تنسيق وتعاون أمني وعسكري بين بغداد وأربيل".

وبين ان "هناك ثغرات أمنية خطيرة وكبيرة، في المناطق المتنازع عليها، ولهذا يجب تطبيع الأوضاع بهذه المناطق، ليس عن طريقة ان تكون إدارتها من قبل قوات البيشمركة حصراً، بل تكون هناك ادارة امنية مشتركة بين بغداد وأربيل، فهذه الثغرات تشكل تهديد ليس للاقليم بل لعموم العراق، خصوصاً هناك مناطق تتعرض لهجمات ارهابية، يستغل تنظيم داعش الارهابي هذه الثغرات لتحركه".

وخلص النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني في البرلمان العراقي؛ إلى القول إن "بقاء الأوضاع كما هي حالياً دون تطبيع في المناطق المتنازع عليها وتكون ادارة امنية مشتركة بين بغداد وأربيل، يعني استمرار التخوف والقلق باستهداف أمن الإقليم والعراق بكل مناطقه، خصوصاً هذه الثغرات تشكل تهديدا لأمن العراق واستقراره، وربما تفتح ثغرات في مناطق اخرى اخطر من الحالية".