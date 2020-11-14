الديمقراطي الكردستاني: قانون الاقتراض الغى الاتفاقيات ما بين بغداد وأربيل

شفق نيوز/ اعتبر النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني ديار برواري، اليوم السبت، أن تصويت مجلس النواب العراقي على قانون العجر المالي (الاقتراض) قد الغى الاتفاقيات "المالية والنفطية" المبرمة بين بغداد وأربيل.

وقال برواري، لوكالة شفق نيوز، إن "تصويت مجلس النواب على قانون العجر المالي، بعد اضافة فقرة تخص الاقليم، الغى الاتفاقيات بين بغداد وأربيل"، مبيناً أنه "على الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان عقد اجتماعات وحوارات جديدة، لعقد اتفاق جديد بين الطرفين، حتى يكون تمهيد لموازنة 2021".

وبين أن "هناك قوى سياسية شيعية دائماً ما تكون معارضة لأي اتفاق بين بغداد وأربيل، وهي تضغط على رئاسة الوزراء سواء في حكومة عادل عبد المهدي او حكومة مصطفى الكاظمي حالياً، ولهذا اي اتفاق بين بغداد وأربيل يجب ان يكون مدعوماً سياسياً حتى لا تكون هناك مشاكل داخل البرلمان لعرقلة هذا الاتفاق او الغاءه كما حصل مؤخراً".

وكان البرلمان العراقي قد اقرّ مشروع قانون تمويل العجز المالي (الاقتراض) دون تضمين رواتب موظفي الإقليم فيه، وهو ما دفع النواب الكورد للانسحاب من الجلسة، كما أثار ذلك ردود فعل غاضبة في كوردستان.

وقال رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في وقت سابق اليوم السبت، إن حصة الإقليم من الواردات الاتحادية حق، وليست هبة من أحد.

وكتب بارزاني على حسابه الرسمي في تويتر، كما قلتُ سابقاً، يتعين أن تقوم العلاقة بين أربيل وبغداد على أساس الاعتراف بحقوق وواجبات كل طرف منهما بموجب الدستور.

وأضاف، يجب إعادة النظر بهذه السابقة الخطيرة بسرعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه "لا تزال لدينا فرصة لتصحيح هذا الظلم.