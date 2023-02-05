الدولار والموازنة وزيارة واشنطن على طاولة "إطارية" بحضور السوداني

شفق نيوز / بحث الإطار التنسيقي الداعم للحكومة العراقية، يوم الأحد، جملة ملفات سياسية واقتصادية ودبلوماسية، وفي مقدمتها الموازنة وتقلبات الدولار.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده قادة الاطار التنسيقي، في مكتب رئيس ائتلاف النصر، حيدر العبادي، بحضور رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان، ناقش المجتمعون، ملف الموازنة الاتحادية التي يعتزم مجلس الوزراء تقديمها إلى مجلس النواب لإقرارها.

وفي هذا الصدد، قدم السوداني، شرحا مفصلا عن الاليات التي تم على اساسها وضع الموازنة الاتحادية ومدى انسجامها مع البرنامج الحكومي، بحسب البيان.

وتطرق اجتماع قادة الإطار والسوداني، إلى "الحوارات التي أجراها البنك المركزي العراقي مع البنك الفدرالي الامريكي في إسطنبول، قبل يومين، والحزم الاصلاحية التي أصدرها البنك المركزي، على القطاعين المالي والمصرفي".

من جانب آخر، ناقش المجتمعون "الإجراءات الحكومية لتقليل تأثيرات تقلبات سعر صرف الدولار، على الشرائح الفقيرة والمهمشة"، وفقاً للبيان.

وقبل الختام، تطرق المجتمعون، إلى الزيارة المرتقبة لوفد العراق إلى واشنطن، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، استكمالا لاجتماعات إسطنبول".