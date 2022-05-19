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الدوري تهاجم المحكمة الاتحادية: البرلمان أوجدها ولن نسمح لها بتجاهل صوت الشعب

Category: سیاسة

Date: 2022-05-19T11:15:51+0000
الدوري تهاجم المحكمة الاتحادية: البرلمان أوجدها ولن نسمح لها بتجاهل صوت الشعب

شفق نيوز / هاجمت النائبة عن الكتلة الصدرية مها الدوري، اليوم الخميس، المحكمة الاتحادية بعد استجابتها لشكوى قانون الأمن الغذائي، مؤكدة "عدم السماح" للمحكمة بتجاهل صوت الشعب في البرلمان العراقي.

وقالت النائب عن الكتلة الصدرية مها الدوري خلال مؤتمر صحفي عقدته في مبنى البرلمان وحضره مراسل شفق نيوز إن "المحكمة الاتحادية استجابت للشكوى المقدمة من النائب باسم خشان وتجاهلت ٣٠٠ نائب وضربت بهم عرض الحائط، ولم تستمع إلى الجهة التي تريد إقرار قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي".

وأضافت الدوري أن "على ممثلي الشعب العراقي الذي منحهم الثقة بأن يثبتوا بأنهم أعلى سلطة في البلد، وان البرلمان هو من أوجد المحكمة الاتحادية وفق النصوص الدستورية ولن نسمح لها بتجاهل صوت الشعب في البرلمان العراقي".

واشتعل الخلاف والجدل ولاسيما من التيار الصدري بعد قرار المحكمة الاتحادية الغاء قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي بعد شكوى قدمها النائب باسم خشان ورأت فيه المحكمة أن مشروع القانون ليس من صلاحية حكومة تصريف الأعمال، فيما قدمت اللجنة المالية النيابية مقترح قانون بذات التسمية يناقشه البرلمان لإقراره.

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