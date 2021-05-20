الدوبرداني يدعو إلى انعقاد مجلس النواب لتعديل قانون الانتخابات

شفق نيوز/ دعا رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية شيروان الدوبرداني، اليوم الخميس، الى ضرورة عقد جلسة لمجلس النواب لإجراء تعديل على قانون انتخابات مجلس النواب والاعتماد على بطاقات البايومترية في الانتخابات القادمة وذلك لمنع تزوير النتائج.

وقال الدوبرداني في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنه "يجب على القوى السياسية النيابية تعديل على قانون الانتخابات خصوصا المتعلقة ببطاقة الناخب، وذلك لاجل إجراء انتخابات نزيهة وعادلة وبما يبعد الشكوك والهواجس عنها لكي لاتكون سبباً في عزوف المواطنين عن المشاركة فيها".

وبين رئيس لجنة الاقاليم والمحافظات النيابية؛ الاسباب الموجبة لتعديل قانون الانتخابات؛ أنه "لتنفيذ مطالب المتظاهرين و اكراما لدماء الشهداء في ساحات الاعتصامات بأن تكون الانتخابات مبكرة، بعيدا عن التزوير والتلاعب بنتائجها من خلال حصرها بالبطاقات البيومترية".