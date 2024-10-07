الدوبرداني: أحزاب الفصائل المسلحة لن تستطيع فرض واقع سياسي جديد في نينوى

شفق نيوز/ أكد النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الاثنين، أن الجهات السياسية التي تمتلك فصائل مسلحة لا تستطيع فرض واقع سياسي جديدة في محافظة نينوى عن طريق ليّ الأذرع.

وقال الدوبرداني، وهو نائب عن الحزب الديمقراطي الكوردستاني، لوكالة شفق نيوز، إن "القوى السياسية الجديدة في نينوى والتي لم يمضي على تأسيسها سوى عامين أو ثلاثة لا يمكن لها أن تفرض واقعاً سياسياً جديداً في نينوى عبر ليّ الاذرع وفرض الإرادات لكون لديها فصائل مسلحة".

وشدد على أن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني يرفض هذه السياسة ويؤكد على ضرورة تحقيق التوافق السياسي بين جميع الأطراف السياسية في نينوى، على اعتبار أن العملية السياسية في البلاد لا يمكن لها أن تسير دون توافقات".

ويشهد مجلس محافظة نينوى مقاطعة كتلتي "نينوى الموحدة" والحزب الديمقراطي الكوردستاني منذ نحو ثلاثة أشهر، على خلفية تصويت المجلس على تعيين واستبدال مسؤولي الوحدات الإدارية.

وكان مجلس محافظة نينوى قد صوت في تموز/ يوليو الماضي على إجراء تغييرات في مناصب رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

والتصويت بحسب مصادر تم من قبل تحالف نينوى المستقبل (16 مقعداً) بمقاطعة تحالف نينوى الموحدة (9 مقاعد) والحزب الديمقراطي الكوردستاني (4 مقاعد).

هذا واعتبر الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس نينوى، ما جرى بأنه "التفاف على القانون وعلى التوافقات السياسية".