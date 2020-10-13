الدوائر الانتخابية.. هل تقسم صلاح الدين مذهبياً وقومياً؟

شفق نيوز/ اكدت نائبة عن محافظة صلاح الدين يوم الثلاثاء وجود اتفاق بين نواب المحافظة والكتل السياسية على تقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية حسب الموقع الجغرافي.

وقالت كفاء حسين فرحان لوكالة شفق نيوز إن "تقسيم الدوائر الانتخابية في صلاح الدين لازال يخضع للمناقشات المستفيضة بين النواب والقوى السياسية للوصول الى صيغة واجماع يرضي جميع الاطراف ويضمن حقوق الجميع".

ونفت فرحان، "وجود أي مساع او توجهات لتقسيم المحافظة الى دوائر انتخابية حسب القوميات والمذاهب كما يطالب البعض".

وأضافت أن "ملف الدوائر الانتخابية بحاجة الى نقاشات واسعة للخروج بنتائج وقرارات تناسب تطلعات الشعب والمرحلة القادمة وتحدياتها".

وصوت البرلمان في وقت سابق على مقترح اللجنة القانونية بشأن الدوائر المتعددة، والذي ينص على أن يكون عدد الدوائر الانتخابية في كل محافظة مساوياً لعدد المقاعد المخصصة لكوتا النساء في المحافظة.

وواجه المقترح اعتراض كتل سياسية، أبرزها الفتح بزعامة هادي العامري وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ونواب الاتحاد الإسلامي الكردستاني والجيل الجديد وبعض نواب نينوى.

ولم يفلح البرلمان العراقي من حسم ملف الدوائر الانتخابية حتى الان بسبب المقاطعات السياسية لجلسات البرلمان والتي تسببت باخلال النصاب القانوني للبرلمان وارجاء الجلسات.



